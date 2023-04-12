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【醫療股】雲康集團：未來新冠相關收入雖會減少　惟診斷檢測服務潛力巨大

股市 15:31 2023/04/12

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【醫療股】雲康集團：未來新冠相關收入雖會減少　惟診斷檢測服務潛力巨大

主營體檢服務的雲康集團 （02325） 去年營業額37.56億元（人民幣‧下同），按年升1.2倍。董事局主席張勇表示，受新冠疫情帶動所利好，去年新冠相關業務貢獻仍然較大，不過，未來新冠相關收入雖然會減少，但作為傳染病，相信其專業檢測需求不會消失。

不過，公司增收不增利，去年純利約3.8億元，按年跌1%。張勇解釋指，去年度公司毛利率為34.8%，按年大跌18.2個百分點，是因新冠檢測的平均單價大幅降低所致，同時去年又因為向政府提供新冠相關醫療服務但並收回款項，故先行將2.4億元作撥備所致。

另外，公司派末期息0.22港仙。連同中期息0.088港元，全年派0.308港元，派息比率達46.7%，他表示，即使業績有所波動，未來仍會堅持派發股息。

雲康目前於廣州、上海、成都、合肥、南昌、深圳等地設有近10個獨立實驗室。他表示，中國獨立醫學實驗室（ICL）滲透率低，公司未來會持續擴容，並會繼續增加現場診斷中心數量。

他又表示，中國診斷檢測服務市場潛力巨大，目前中國醫療市場發展不均衡，加上社會老年化等問題，需求遠遠未被滿足，公營醫療系統不足以應付民眾就醫需求，因此期望透過技術創新將醫療資源下沉至基層。

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編輯：姚卓然

 

港股 雲康集團（02325） 疫情 張勇 派息比率 廣州 上海 傳染病
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