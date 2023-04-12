【異動股】 受iPhone 15放棄固態按鍵設計影響 瑞聲慘變輸家 股價曾急插逾16%

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果公司（美：AAPL）因爲量產前無法克服技術問題，故iPhone 15 Pro系列將取消「固態按鍵」設計，改回原本實體按鍵設計，而今次決定將不利Cirrus Logic（美﹕CRUS）及瑞聲科技（02018），因市場原先預計全新的固態按鍵設計能協助改善供應商的收入及盈利。

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消息拖累下，瑞聲股價急插，一度跌16.1%，低見15.66元，創半年低，現仍大跌15%，報15.86元，成交額5億元。

「固態按鍵」是指保留按鍵的造型，但當用戶按下時會以震動作為回饋，使用「固態按鍵」取代使用多年的實體按鍵，有助新機機身更平滑，同時亦減低入水入塵的機會。郭明錤於社交平台發文指，指，目前iPhone 15 Pro仍在EVT開發階段，故還來得及改變設計，而取消「固態按鍵」並恢復實體按鍵，反而可簡化開發測試流程，初步判斷取消「固態按鍵」對Pro機型的量產時程與出貨量影響應有限。

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里昂亦表示，根據其渠道調查，iPhone 15 Pro/Pro Max型號今年或沒有對虛擬按鍵升級，市場早前預期將會落空。該行指出，如新款iPhone採用「固態按鍵」，將成為瑞聲今年的增長引擎，可望帶來8.7億元人民幣的收入增長，及2.15億元人民幣的純利增加，也正正是市場對瑞聲今年股價反彈的寄望。因而在預期落空下，該行相應下調瑞聲今明兩年盈利預測，目標價由18.8元降至17.3元，評級由「跑輸大市」降至「沽售」。

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記者：郭秀慧