【天價車牌】杜拜拍賣會誕全球最貴車牌　成交價逾1.1億港元

車牌貴過車？綜合外媒報道，杜拜一間拍賣行上周宣布，印有數字「7」的車牌以近1,500萬美元（約1.17億港元）價格成交，成為全球最貴的車牌。而根據杜拜車牌的格式，該車牌還附有英文字母 P。

根據建力士世界紀錄，該拍賣行之前也是出售「最貴車牌」的紀錄保持者，2008年以1,420萬美元（約1.11億港元）拍賣價，賣出數字「1 」車牌。

【MPF】3月份強積金投資回報上升約2.53% 打工仔戶口首季獲利9,100元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是次車牌拍賣會的收益，將捐給當地「10億餐捐贈基金」，該基金會旨在為世界各地因糧食不足而受苦的地區提供食物。

阿聯酋當地有拍賣特別車牌的文化，超級富豪會藉此炫耀自己的地位和財富。不過在最新的拍賣中，「P7」的買家身份暫未有公開。

事實上，香港也舉行的車牌拍賣會也創下紀錄。今年農曆年的拍賣會上，字母「R」就以2,550萬港元成交；而最貴的則是「W」，於2021年3月7日以2,600萬港元售出，成為本港歷來最貴的車牌。

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機