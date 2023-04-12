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兩成美國成人家人死於槍擊案 研究揭槍械暴力嚴重

環球社會熱點 16:00 2023/04/12

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美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）周二（11日）公布一項調查，發現近兩成的美國成人曾經歷家人死於槍擊案，而比例相若的受訪者曾親身經歷遭人用槍械作人身威脅。

馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者 【下一頁】

基金會上月訪問全國約1,271名成年人，結果發現槍擊案的情況普遍。約17%受訪者曾目睹有人遭到槍擊，分別各有4%受訪者曾開槍自衛或因槍擊事件受傷。

結果更顯示有色人種受槍械暴力的影響更嚴重，34%黑人受訪者有親人遭槍殺，而拉丁裔與白人受訪者的比例分別為22%及17%。

高達33%拉丁裔受訪者幾乎每日憂慮自己或親友死於槍擊案，至於黑人與白人受訪者的比例分別為32%及10%。

法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳 【下一頁】

35%受訪者憂慮大規模槍擊而避免出席音樂節等人多場合，23%受訪者甚至停止乘坐公共交通工具。

研究中41%受訪者的家中存放槍械，當中大量人存放槍械的方式與常見安全措施不符。其中52%的人將槍械與彈藥放於相同位置；44%的人存放槍械於未上鎖位置；36%的人存放的槍械裝滿子彈。

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責任編輯：鄭錦玲

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