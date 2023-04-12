Twitter已「大致實現了收支平衡」 CEO馬斯克：本季度現金流或成正數

Twitter公司首席執行官馬斯克Elon Musk周三（12日）表示，他們「大致實現了收支平衡」，原因是大多數廣告客戶已經回歸，而且在大規模裁員之後，積極的成本削減努力已經開始取得成果。

馬斯克在接受英國廣播公司(BBC)在Twitter Spaces上直播的採訪時說，Twitter現在有大約1500名員工，與他10月份接手之前的 「略低於8000名員工」相比，人數出現大幅下降。

據消息人士稱，自馬斯克以440億美元收購Twitter以來，Twitter一直處於混亂和不確定狀態，因為許多負責修復和防止服務中斷的工程師都被裁員了。

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據互聯網監督組織NetBlocks稱，上周，Twitter遭遇了一個錯誤，導致數千名用戶無法訪問，是今年年初以來的第六次重大故障。馬斯克承認有一些故障，包括最近的故障，但表示這些故障持續的時間並不長。他說，Twitter處於30億美元的負現金流狀況，因此不得不採取激烈的行動，如大規模裁員。

「如果情況順利，我們本季度的現金流可能是正數。」馬斯克在採訪中說，並補充稱目前的用戶數量創下歷史新高。

自Twitter被收購以來，收入受到了廣告業大規模下滑的衝擊。馬斯克曾說，這是由於廣告支出的周期性，其中一些是 「政治性的」，表示大部分廣告商已經回歸。

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責任編輯：張瑋婷