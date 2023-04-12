▲ 【大灣區】滙豐環球研究劉晶料今年內地訪港旅客將達疫情前三分二 人行第二季仍有放寬貨幣政策空間

中港通關後，兩地經濟逐漸恢復。滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，隨交通運力恢復，內地遊客進一步增多，預計今年內地遊客訪港人數將達到疫情前約三分之二，持續推動商品和服務消費，相信未來數月消費需求應會進一步增長。

劉晶指，廣東省政府提出了2023年消費品零售總額增長6%的目標，並表示今年將把重點放在擴大內需，支持住房改善、新能源汽車和綠色智能家電消費等，基於汽車和餐飲服務業佔廣東零售總額40%以上，反映政府更加重視支持這些關鍵行業的原因，同時政府還將促進服務消費，包括餐飲、文化旅遊、養老和育幼服務。

大灣區深度融合有利於跨境消費活動

就今年消費前景而言，關鍵性的支撐因素之一在於寬鬆的政策環境，中國人民銀行一直在推動降低融資成本以支持國內需求，特別是房貸，相信今年第二季仍有放鬆貨幣政策的空間。

劉晶認為，從區域角度來看，大灣區城市的深度融合有利於跨境消費活動，並於當中創造協同效應。廣東的入境過夜遊客與跟團出境遊客數量在 31 個省市中位列第一，相信隨着中國內地全面恢復通關，廣東省可充分利用區域交通網絡，將國際客流轉化為有效的消費動能。

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編輯：陳韻妍



