【大行報告】滙豐環球研究：大灣區消費復甦在望 綠色主題 人工智能 健康消費成新動力

滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶發表報告，指大灣區消費在今年首2個月呈復甦迹象，尤其是廣東省政府提出了2023年消費品零售總額增長6%的目標，並表示今年將把重點放在擴大內需，再加上第二季仍有放鬆貨幣政策的空間，對今年整體消費市場有利。

根據報告分折，今年1至2月份，廣東零售額按年增長1.8%，較2022年12月提高2.8個百分點。其中，以餐飲為代表的服務消費快速反彈，餐飲服務支出在今年1至2月按年增長18.8%。

在香港，非必需品消費的增長加上假日帶動本地需求上升，零售支出呈現自2022年4月以來的最快增長，今年1 月按年增長7%。隨着交通運力恢復，內地遊客進一步增多，預計今年全年中國內地遊客訪港人數將達到疫情前的三分之二水平左右，持續推動商品和服務消費，相信未來數月消費需求應會進一步增長。

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劉晶在報告中提及，廣東省政府提出了2023年消費品零售總額增長6%的目標，並表示今年將把重點放在擴大內需，支持住房改善、新能源汽車和綠色智能家電消費等。汽車和餐飲服務業佔廣東零售總額40%以上，這也解釋了政府更加重視支持這些關鍵行業的原因。另外，政府還將促進服務消費，包括餐飲、文化旅遊、養老和育幼服務。

就今年的消費前景而言，關鍵性的支撐因素之一在於寬鬆的政策環境。中國人民銀行一直在推動降低融資成本以支持國內需求，特別是房貸。滙豐認為 2023 年第二季仍有放鬆貨幣政策的空間。

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廣東佔中國內地整體線上商品銷售的23%，以及線上服務銷售的17%，遠超經濟規模相約的其他省份。廣東綫上消費在2017 年至2021年間平均每年增速高達32%，比全國平均水平高10個百分點，涵蓋醫療、遠程辦公和教育等服務。展望未來，綠色主題消費、人工智能消費和健康消費有望成為服務消費的新動力。

從區域角度來看，大灣區城市的深度融合有利於跨境消費活動，並於當中創造協同效應。廣東的入境過夜遊客與跟團出境遊客數量在31個省市中位列第一。隨着中國內地全面恢復通關，廣東省可充分利用區域交通網絡，將國際客流轉化為有效的消費動能。

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記者：李兆明