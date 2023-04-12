【賭場法案】日政府擬在大阪開設賭場　預計2029年底開業

據日本《共同社》報道，日本政府擬批准於大阪開設以賭場為中心的綜合度假區，目前正展開最後協調。預計最快於14日召開會議，並在聽取相關閣僚意見後正式決定。報道指出，大阪力爭2029年秋冬開業。

大阪當地政府計劃與美國博彩巨頭美高梅集團（MGM Resorts International）合作，在大阪市沿海地區人工島夢洲建設賭場及綜合度假區。據估算每年將吸引國內外遊客約2000萬人，全年經濟效益可達1.14萬億日圓。

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報道稱，當完成與營辦商的簽約手續、「賭場管理委員會」審查以及之後的牌照交付手續等，日本第一間賭場將會開業。兩地去年4月提交了設施構成、項目收支預期等「區域建設計劃」。

日本政府預計最多會批准3個綜合渡假村地點，而長崎縣提交的方案仍在審批當中。

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