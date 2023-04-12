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OpenAI懸賞逾15萬 鼓勵舉報系統漏洞

環球社會熱點 15:25 2023/04/12

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人工智能（AI）聊天機器人ChatGPT最近爆紅，但面臨不少爭議，包括系統漏洞。開發公司OpenAI周二（11日）宣布，若用戶成功向公司舉報AI系統漏洞，將派發高達2萬美元（約15.6萬港元）獎金。

印度藝術家惡搞多名富豪 AI生成落難變窮圖 【下一頁】

OpenAI推出「Bug Bounty」計劃，企業會根據用戶舉報的漏洞嚴重程度，派發最少200美元（約1,560港元）獎勵。據悉，科技公司採取相關做法並不罕見，經常藉此鼓勵程式員和「道德黑客」（ethical hacker）協助完善系統。

漏洞賞金平台Bugcrowd公布信息指，OpenAI邀請研究人員審查ChatGPT部分功能，及OpenAI系統與第三方程序通訊和共享數據的框架。但計劃不包括OpenAI系統生成的不正確，或含有惡意的內容。

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意大利早前以擔心資訊安全為由禁止聯天機器人ChatGPT，並要求OpenAI需在20日內回應意大利數據保護局Garante指控，否則面臨最高2,000萬歐元罰款（約1.7億港元）。歐洲其他國家亦開始著手研究相關問題。

美國政府周二亦宣布，就AI系統潛在責任問題咨詢公眾。美國國家電信及資訊管理局（The National Telecommunications and Information Administration）指民眾愈來愈關注AI監管問題，希望可以採取措施確保AI系統合法、有效、合乎道德且安全，同時亦在其他方面值得信賴。

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責任編輯：李俊儀

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