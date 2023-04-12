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【阿里巴巴9988】阿里傳調整數字商業部門 淘寶天貓或再分家

股樓投資 15:32 2023/04/12

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內地微信公眾號「深廠」引述阿里廠友消息指，科網巨頭阿里巴巴（09988）內地數字商業板塊（CDC）正進行業務調整，今次調整會將天貓與淘寶拆開。消息指，重新將天貓及淘寶一分為二，主要由於管理層應是有意加速內部競爭，同時避免組織僵化。至3時，阿里報95.8元，跌3.5%。

【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

消息指出，現任淘寶天貓產業發展及運營中心總裁楊光將離職，目前正在辦理交接。阿里集團副總裁，B2C零售事業群總裁劉鵬將擔任天貓負責人；阿里合夥人、集團副總裁、淘寶特價版負責人汪海將擔任淘寶負責人。此外，近場零售方面，下一步淘菜菜將併入天貓，與天貓超市、淘鮮達現有業務整合，統一由天貓超市現任總經理劉一曼負責。

淘寶及天貓在2011年正式分家，至去年1月，掌管阿里中國數字商業板塊的戴珊一度宣布兩者「合體」。上月底阿里創辦人馬雲外遊逾1年回國後，阿里宣布啟動「1+6+N」重組，在阿里集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛共六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，其中淘寶天貓商業集團由戴珊出任首席執行官。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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