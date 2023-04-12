▲ 【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023姜糖完全應援全指南 4.30沙田科學園1.5公里步行籌款（多圖）

人氣男團MIRROR成員之一姜濤每年生日都有不同的慶生活動，今年姜糖除了在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置，於姜濤4月30日生日當天，更於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，為姜糖生日應援的重頭戲。

「Keung To Charity Walk 2023」步行籌款活動的起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里，沿途擺放小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡佈景板以及頒獎台等，參加者可以邊步行邊打卡，但跑手需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。

設有參加者限定的會場區域

另外，大會當日於科學園高錕會議中心一帶設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，並設有換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會更多有需要的大眾。

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為方便參加者輕裝上陣前往場地，成功報名人士可於4月21至23日提早領取選手包，以及領取早前經網上預購的限定加購紀念品，有關領取的詳情已陸續經電郵發放予參加者。若於4月14日仍未收到有關電郵，可發電郵致活動秘書處 keungtocharitywalk2023@r-aces.hk或致電23387221查詢。活動當日會場不設領取紀念包及限定加購品，如未能親自提早領取可由指定人士代領。

大會將提供接駁巴士安排

為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由早上7時至11時半，每隔半小時開出；回程則由科學園前往銅鑼灣，巴士只供已預購車票人士乘坐。已經網上購買乘車票的人士，可於領取選手包同時領取實體乘車券，當日必需憑票乘車。若未能購買車票，建議乘搭公共交通工具前往會場。

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