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【券商點睇】腫瘤早篩行業增速快 產品可支撐諾輝健康成長

股樓投資 17:21 2023/04/12

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東吳證券表示，諾輝健康（06606）為國內腫瘤賽道龍頭企業，而腫瘤早篩賽道仍處於成長期，行業增速快。腫瘤早篩滲透率仍較低，在消費升級、政策鼓勵下，終端需求不斷釋放，腫瘤早篩有望成為千億藍海賽道。該行首予其「買入」評級，並予目標價65.66元。諾輝健康周三（12日）收報29.3元。


【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

該行指出，公司大力建設銷售團隊，在醫院、體檢機構和直銷平台均建立起了銷售渠道，助力產品快速放量。另外，公司還有4 款在研腫瘤早篩產品，其中「宮證清」和「苷證清」均處於臨床階段，未來有望進一步擴充產品矩陣，支撐公司未來成長。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：鄭昊彤

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目標價 買入 港股 諾輝健康（06606）

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