【券商點睇】腫瘤早篩行業增速快 產品可支撐諾輝健康成長

東吳證券表示，諾輝健康 （06606） 為國內腫瘤賽道龍頭企業，而腫瘤早篩賽道仍處於成長期，行業增速快。 腫瘤早篩滲透率仍較低，在消費升級、政策鼓勵下，終端需求不斷釋放，腫瘤早篩有望成為千億藍海賽道。該行首予其「買入」評級，並予目標價65.66元。諾輝健康周三（12日）收報 29.3元。



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該行指出，公司大力建設銷售團隊，在醫院、體檢機構和直銷平台均建立起了銷售渠道，助力產品快速放量。另外，公司還有4 款在研腫瘤早篩產品，其中「宮證清」和「苷證清」均處於臨床階段，未來有望進一步擴充產品矩陣，支撐公司未來成長。

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記者：鄭昊彤