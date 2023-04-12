【券商點睇】全球處數字化轉型初期 長飛光纖業務收入有望受益保增長

第一上海表示，鑑於目前全球仍處於數字化轉型期，通信網絡基建和數通基建需求仍保持較高增速，認為 長飛光纖光纜 （06869） 主營業務和新業務收入端均有望受益而保持穩健增長，且盈利能力逐步改善可期，維持其「買入」評級，予目標價26.7元。長飛光纖周三（12日）收報 16.8元，升幅0.8%。



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該行指出，公司2022年業績持續改善，收入創歷史新高， 公司期內多元化業務整合效果理想。公司去年光纖光纜類主營業務以外的業務收入佔比已超過30%。 尤其是完成了博創科技的收購，補全了光通訊產業鏈，有助於公司整合上下游資源，發揮協同效應。

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該行亦認為，全球光器件及光模塊市場規模將持續增長，包括運營商和互聯網公司應對流量增長而催生的光網絡升級需求，而公司光器件、光模塊/矽光模塊、綜合佈線等全品類光通訊產品均將受益。



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記者：鄭昊彤