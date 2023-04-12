【板塊追蹤】日本據報將批大阪設全國首間賭場 濠賭股普遍受壓

日本據報最快將於周五（14日）簽署通過批准在大阪設立全國首間賭場，以吸引觀光及復甦商機，料於2029年開幕。消息於周三（12日）令多數濠賭股受壓，至收市跌幅在1.5%至3.3%，唯獨銀河娛樂（00027）未見影響，收報55.2元，稍升0.4%。

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其餘5隻濠賭股中，澳博控股（00880）收報4.03元，跌幅1.5%；金沙中國（01928）收報28.25元，跌幅2.2%；美高梅（02282）收報10.1元，跌幅2.5%；永利澳門（01128）收報8.27元，跌幅2.6%；最後是新濠（00200）收報9.15元，跌幅3.3%；

據日媒《時事通信社》報道，預計日本首相岸田文雄將簽署大阪當局提交的綜合渡假村方案，方案亦包括於2029年底開幕的酒店及會議廳，內閣大臣最早將在周五作出決定。

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據方案內容，度假村將建於大阪人工島上，包括賭場、酒店及會議設施等，初期開支預算逾1萬億日圓，料每年可吸引約2000萬遊客。此外，為把握疫後旅遊復甦機遇，日本政府預期將批出最多3個綜合度假村地點，當局正審視長崎縣提交的方案。

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記者：鄭昊彤