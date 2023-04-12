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【TikTok母企】字節跳動以呎租120元進駐IFC一期　原租客為瑞士寶盛私銀

股市 14:18 2023/04/12

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【TikTok母企】字節跳動以呎租120元進駐IFC一期　原租客為瑞士寶盛私銀

外電報道，字節跳動以每月約240萬元的租金、呎租約120元，進駐中環國際金融中心（IFC），以擴大其在香港市場的影響力。

字節跳動發言人表示，已在中環國際金融中心租用空間。字節跳動於2020年6月已在香港落戶，當時在銅鑼灣租用一個單位，容納數十名法律和金融領域的員工。

據悉，字節跳動租用的單位為IFC一期38樓全層，樓面面積約2萬平方呎，原有租客為瑞士寶盛私人銀行。瑞士寶盛私銀原租住IFC一期37至39樓，其後遷至太古坊二座，只保留IFC一期39樓全層。

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