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南韓Hyundai豪擲181億美金　冀躋身全球三大電動車製造商

科技 14:00 2023/04/12

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南韓汽車巨擘現代汽車集團（Hyundai Motor Group）近日宣布，將在2030年前大力投資24萬億韓圜（約181.4億美元）至電動車製造，希望躋身全球三大電動車製造商。

電動車市場仍然熾熱，傳統車廠亦陸續轉型，南韓汽車巨擘現代汽車集團（Hyundai Motor Group）近日宣布，將在2030年前大力投資24萬億韓圜（約181.4億美元）至電動車製造，希望躋身全球三大電動車製造商。

按路透社報道，現代汽車集團昨（11日）日宣布，旗下現代汽車（Hyundai Motor）、規模較小的子公司起亞（Kia Corp.）及汽車零件製造公司現代Mobis（Hyundai Mobis）將聯合投資約24萬億韓圜，主要用於擴展現有電動車生產線、開發新一代車用零件與技術、興建電動車基礎設施，以及探索電動車市場商機。該公司還表示，計劃在2030年前將南韓國內電動車年產量提升至151萬架，全球總產量提升至364萬架。

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昨日，現代旗下的佳亞汽車位於首爾西南方華城市（Hwaseong）的廠區就舉行奠基儀式，將建造一座新的電動車廠，年產能可達150萬架，目標在2025年年底投產。

現代汽車（Hyundai Motor）、起亞（Kia Corp.）及汽車零件製造公司現代Mobis（Hyundai Mobis）將聯合投資約24萬億韓圜，主要用於擴展現有電動車生產線、開發新一代車用零件與技術、興建電動車基礎設施，以及探索電動車市場商機。

南韓政府大力支援電動車生產

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）親自出席奠基儀式，並稱現代汽車集團對於引領南韓電動車產業發展至關重要。他亦透露，南韓政府將與現代汽車集團合作，提供減稅優惠等政策支援發展，帶領南韓在全球電動車市場取得領先優勢。尹錫悅承諾，將在2030年前把國內電動車產能提高五倍，使南韓登上全球電動車三大強國。

現代汽車去年5月已宣布，將在2025年前於美國投資100億美元，與美國本土企業共同研發先進技術。計畫亦包括斥資55億美元於美國喬治亞州投資電動車廠，最快可能在2025年上半年開始投產，目標是在美國本土每年生產30萬輛電動車。

Hyundai表示，計劃在2030年前將南韓國內電動車年產量提升至151萬架，全球總產量提升至364萬架。

按南韓產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）3月20日公布，2023年2月南韓汽車出口額達55.9億美元，較2022年同期大幅增長47.1%，創歷史單月新高。升幅主要因南韓環保汽車（Eco-friendly Car）外銷成績亮麗，2月出口額狂飆83.4%，達20.2億美元，銷量按年大增61.1%至62,861輛，雙雙創下歷史新高。

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責任編輯：李彥煒

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