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【Web3】陳茂波：完善監管框架　促進虛擬資產可持續發展

股市 14:05 2023/04/12

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【Web3】陳茂波：完善監管框架　促進虛擬資產可持續發展

財政司司長陳茂波出席2023香港Web3嘉年華致詞表示，本港支持推動Web3的發展，惟不能損害金融體系的穩定和投資者保護，適當監管是必須的，才能造就「可持續發展」的環境。他指，最近的虛擬貨幣、虛擬資產、交易平台相關的事件，問題不是在於創新力量不足，而是有沒有在妥善的監管框架下，有效管控風險。

陳茂波表示，香港積極擁抱Web3的發展，推動虛擬資產市場可持續和負責任地發展，在「相同業務、相同風險、相同規則」的監管思路下，讓虛擬資產最大程度創新和發展。

大潮出現之初必然會經歷震盪的洗禮

他又提到，回顧歷史，每個大潮的出現之初，都必然會經歷震盪的洗禮，所以要冷靜、穩慎看待Web3發展。在震盪過後，政府和監管機構一般也會汲取經驗，在震盪過後，制訂適當的策略，堵塞漏洞，管理風險，讓市場可穩慎持續發展，而市場參與者會變得更強，投資者會相對變得更冷靜。

陳茂波強調，創新和變革的路途從來不是一帆風順的，預期Web3的發展還有着一段路程，惟經過分析形勢、總結其他地方的發展經驗，認為Web3能為市場所帶來的效益、能為市場和社會解決痛點，是大有可為的，亦是不可逆轉的未來趨勢。

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記者：伍鍵文

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