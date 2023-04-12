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馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者

環球社會熱點 14:41 2023/04/12

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前到訪荷蘭，當地示威人士因他近日訪問中國後的言論及法國政策，在其演講時多次打斷。馬克龍其後回應，並語帶雙關批評示威者。

法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳 【下一頁】

馬克龍周二（11日）抵達荷蘭，展開為期兩日國事訪問。他參加當地一個智庫活動發表講話時，屢次被示威者出言打斷。有人質問馬克龍「法國的民主何在？」（Where is French democracy?）。

有人則針對馬克龍提升退休年齡的政策及氣候問題對策，高舉標語批評他是「暴力及偽君子總統」（President of violence and hypocrisy）。

馬克龍嘗試繼續演講不果，遂表示自己可以回應示威者關於民主問題。他稱大眾投票選擇心中候選人，大家需要尊重由人民選出的代表。馬克龍表示，如果有日有人認為，自己不同意法律便可以任意莽為，如此想法無異危及民主。

    點擊圖片放大
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法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟 【下一頁】

馬克龍同場亦捍衛自己提升退休年齡的政策，笑言法國的示威者不應怪罪自己，更應把「矛頭」指向荷蘭或其他歐洲國家，因為多數國家法定退休年齡高於法國今次提高至的64歲。

馬克龍早前完成訪問中國後，在接受法國《回聲報》和「政治新聞網」（Politico）的採訪時，強調歐洲「戰略自主」理論，遭到外界及盟友猛烈批評。

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責任編輯：吳漢培

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