【物流轉型】物流公司疫下轉型　拓環保商機

3年疫情下各行業均面臨變化，其中物流業就因封關而大受影響。有9年歷史的誠意運通物流在機緣巧合下就開拓了環保商機，創辦人劉慧珠表示，疫情期間生意大受影響，疫下求存成為公司的首要任務。

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她表示疫情期間中港物流運送多番延誤導致很多貨物未能送達而棄置，她們在處理客戶棄置的物件至廢品處理公司期間，發現很多廢品是能賣掉賺錢的，於是開始幫助香港客戶順道運走廢紙及廢紙產品，將這些廢品賣至回收公司，從而開拓了一門無本生利的生意。

聯手初創建廠房

其後她從報章得知本港已生產出首部「全自動智能商用廢紙再造機」，可兼顧回收、分類和再造，輕鬆生產出A4環保紙，於是主動聯絡stemtech合作設立環保回收中心，謀求更大利潤和更高級別的環保升級功能。

劉慧珠表示已與stemtech取得合作協議，合作生產本港製造的高質環保紙，由stemtech出資建設及營運工場，誠意運通物流則專注物流運送及廢紙客戶開發。「由於生產和經營本港環保紙品牌是從未有公司經營過的項目，加上廢紙回收再造是一個極大的未來主題，現希望政府可以給予支持和鼓勵。」

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責任編輯：李智賢

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