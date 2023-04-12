  • 28°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物流轉型】物流公司疫下轉型　拓環保商機

商業 13:32 2023/04/12

分享：

分享：

3年疫情下各行業均面臨變化，其中物流業就因封關而大受影響。有9年歷史的誠意運通物流在機緣巧合下就開拓了環保商機，創辦人劉慧珠表示，疫情期間生意大受影響，疫下求存成為公司的首要任務。

【展覽復常】電子展15萬新品上場　展商冀增4成銷售

她表示疫情期間中港物流運送多番延誤導致很多貨物未能送達而棄置，她們在處理客戶棄置的物件至廢品處理公司期間，發現很多廢品是能賣掉賺錢的，於是開始幫助香港客戶順道運走廢紙及廢紙產品，將這些廢品賣至回收公司，從而開拓了一門無本生利的生意。

聯手初創建廠房

其後她從報章得知本港已生產出首部「全自動智能商用廢紙再造機」，可兼顧回收、分類和再造，輕鬆生產出A4環保紙，於是主動聯絡stemtech合作設立環保回收中心，謀求更大利潤和更高級別的環保升級功能。

劉慧珠表示已與stemtech取得合作協議，合作生產本港製造的高質環保紙，由stemtech出資建設及營運工場，誠意運通物流則專注物流運送及廢紙客戶開發。「由於生產和經營本港環保紙品牌是從未有公司經營過的項目，加上廢紙回收再造是一個極大的未來主題，現希望政府可以給予支持和鼓勵。」

【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
2023/04/06
【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
2023/02/20
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
2023/02/15
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心
2023/01/12
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心

你可能感興趣

【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
12:55 2023/04/06
【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
15:41 2023/02/20
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
17:12 2023/02/15
【冷凍鏈物流】順豐香港推「本地冷運配送服務」　凍肉、香檳「一鍵到家」
運輸 市場拓展 可持續發展

下一篇文章

【展覽復常】電子展15萬新品上場　展商冀增4成銷售

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【疫後復常】捷旅首季查詢漲350%　增聘3成人手
【疫後復常】捷旅首季查詢漲350%　增聘3成人手
【復活節2023】街訪：趁假期小旅行
【復活節2023】街訪：趁假期小旅行
【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦
【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦
【綠色貿易】信保局推綠色出口信用保險　支持發展綠色出口貿易
【綠色貿易】信保局推綠色出口信用保險　支持發展綠色出口貿易
【疫後復常】香港潑水節10萬人進場　帶動商場人流
【疫後復常】香港潑水節10萬人進場　帶動商場人流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款