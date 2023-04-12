男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方

有外國男子近日搭車時看到巴士幾乎全是空位，仍堅持坐在一名金髮女乘客鄰座，結果引起女方不滿。雙方爭執的片段遭人放上社交媒體，網民一面倒支持女方，認為男乘客的舉止奇怪。

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TikTok流傳的影片顯示，這輛巴士上有大量空位。一名身穿深色羽絨外套的男子走上巴士上層，打算坐在一名金髮女子旁邊的空位。

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乘客爭執片段

女子明顯拒絕，更直接表示男子乘坐一輛空巴士，居然選擇坐在自己旁邊，形容男子的行為十分奇怪。男子反問這樣有何問題。

女子反駁指兩人互不相識，在有空位的情況下與陌生人同坐很奇怪，更直言：

我上車唔係為咗同人約會，而係要坐巴士由A（地點）去B地點。 （I don't come on the bus to start dating someone. I am on the bus to get from A to B.）

男子隨即表現憤怒，質問女子是否覺得自己很有優越感，批評她言語粗魯及要求對方收聲。

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其後車上另一名男乘客加入爭執，批評羽絨男不尊重及對女性無禮。巴士司機就將車停在路邊，要求所有乘客下車離開。

有人拍攝事發情況並分享至TikTok，大多在影片下方留言的網民都認為羽絨男無法應對遭人拒絕的場面，又稱讚女子勇敢表態拒絕男方。

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責任編輯：鄭錦玲