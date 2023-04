男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方

有外國男子近日搭車時看到巴士幾乎全是空位,仍堅持坐在一名金髮女乘客鄰座,結果引起女方不滿。雙方爭執的片段遭人放上社交媒體,網民一面倒支持女方,認為男乘客的舉止奇怪。

TikTok流傳的影片顯示,這輛巴士上有大量空位。一名身穿深色羽絨外套的男子走上巴士上層,打算坐在一名金髮女子旁邊的空位。

乘客爭執片段

女子明顯拒絕,更直接表示男子乘坐一輛空巴士,居然選擇坐在自己旁邊,形容男子的行為十分奇怪。男子反問這樣有何問題。

女子反駁指兩人互不相識,在有空位的情況下與陌生人同坐很奇怪,更直言:

我上車唔係為咗同人約會,而係要坐巴士由A(地點)去B地點。

(I don't come on the bus to start dating someone. I am on the bus to get from A to B.)