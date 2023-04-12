▲ 【基金觀點】大正資本陳惠仁：100%全投港股 行勻全世界沒有機遇好過大灣區

本地基金大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受本報專訪時稱，該基金現正100%全投港股，形容「行均全世界，沒有機遇好得過大灣區」。多次形容自己是價值投資者，陳惠仁引用「股神」巴菲特名言：「將所有的雞蛋都放進同一個籃子裡，然後小心地看好它」，認為專注在香港投資，既可了解股東並尋找自己渠道分析，「短炒長揸幾好玩」。

他指出，大灣區有8600萬人口，經濟規模與意大利相當，在一小時交通範圍內集資金融、科技創新發展，又指自己近20多年看了很多亞洲股票，結識很多亞洲朋友、公司和家族，認為他可以「以前識落人而投資大灣區公司」。

陳惠仁為鄉議局前主席「新界教父」陳日新兒子，2016年至22年間為聯交所上市委員會成員，其創辦的大正資本去年被指出持有TVB電視廣播 （00511） ，在近期TVB股價、股東異動期間，公司與TVB簽署商業顧問合作協議。

陳惠仁稱，香港市場不乏增長公司如醫美、受惠於自動化港資廠商，「（大正資本投資的）電視廣播 （00511） 都有高增長公司」。在價值股方面也不乏選擇，舉例如有偉易達 （00303） 這類「不起眼、外資不看又有10厘息的公司」，而領展 （00823） 一度跌至50元以下，也是很安全地帶來穩定收入。

近年港人投資美股風氣盛行，陳惠仁自嘲「自己捱不夜，不是死了也不知甚麼事」。雖然中型港股成交量較以往遜色，陳惠仁反認為，這令相關股份更加不是由程式或ETF被動基金主導價值，對於規模約1億至10億美元、重視價值的基金影響不大。

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記者：麥德銘