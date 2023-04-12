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美共和黨大金主向哈佛捐逾23億 獲重新命名研究院惹爭議

環球社會熱點 14:34 2023/04/12

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哈佛大學周二（11日）宣布，將用現年54歲億萬富翁﹑共和黨大金主格里芬（Ken Griffin）的名字，重新命名文理研究院。哈佛大學學生報報道指，格里芬將成為第4個，哈佛以其姓名命名學院的捐款人。

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哈佛大學表示，格里芬對捐款未設限制，並將款項贈予文理學院。據悉，他在2014年時曾捐贈1.5億美元（約11.7億港元），主要用於經濟援助，為當時哈佛歷史上最大的單筆捐款。哈佛校長Larry Bacow發表聲明指，格里芬的慷慨為學校帶來卓越機會，非常感謝對方善心。

格里芬是著名對沖基金Citadel創辦人兼總裁，公司市值高達590億美元（約4,602億港元）。《彭博社》估計，格里芬身家達349億美元（約2,722.2億港元），世界排名第35位。格里芬畢業於哈佛大學，向母校再捐贈3億美元（約23.4億港元）後，目前累計共捐款超過5億美元（約38.9億港元）。

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格里芬是共和黨最大金主之一，曾向佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）捐款，並表態支持對方參加2024年總統大選。其公司亦有投資槍械和彈藥製造商，使哈佛重新命名研究院或引來爭議。有美媒報道指，截至2022年3月，格里芬的公司對槍械及彈藥製造商已投資逾1.39億美元（約10.8億港元），對象包括美國槍械製造商Smith & Wesson等。

格里芬去年亦曾向共和黨籍伊利諾伊州州長候選人捐款數百萬美元，行動當時亦引來公眾關注。格里芬亦指摘現任民主黨籍州長JB Pritzker，未能打擊芝加哥犯罪活動，並將公司總部由當地遷至邁阿密。

有調查發現，芝加哥警方近5年暴力犯罪中收回的槍械中，近4分1是出自Citadel投資的公司。Citadel曾否認槍械方面投資的重要性，指相關投資僅佔投資組合的不足0.1%，把投資與槍械暴力聯繫相當牽強。

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責任編輯：李俊儀

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