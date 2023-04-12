▲ 【HSBC滙豐】滙豐美國分行聘請多名矽谷銀行的銀行家 涉及科技及醫療保健等部門

外電報道，HSBC滙豐 （00005） 美國分行計劃聘請以David Sabow為首的數十名美國矽谷銀行（SVB）的銀行家，David Sabow負責領導矽谷銀行的科技及醫療保健銀行業務部門。

滙豐美國於聲明中表示，是次招聘將幫助銀行建立專門負責科技及醫療保健的銀行業務，同時為相關的投資者提供服務。滙豐早前已於三藩市灣區、波士頓及紐約市組建了一支由40多名銀行家組成的團隊。

除聘請矽谷銀行的科技及醫療保健銀行團隊，滙豐同時聘請了負責科技及醫療保健業務發展及投資者關係的Sunita Patel，負責生命科學及醫療保健部門的Katherine Andersen，以及負責科技部的Melissa Stepanis。

聯邦存款保險公司（FDIC）於3月10日接管了矽谷銀行，上月監管機構支持First Citizens BancShares收購矽谷銀行的交易，導致美國政府的保險基金損失了約200億美元。

滙豐上月以1英鎊的象徵式價格，收購了矽谷銀行英國分行。

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編輯：陳韻妍