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米高佐敦NBA總決賽戰靴拍賣 1700萬成交破紀錄

環球社會熱點 12:30 2023/04/12

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美國退役籃球球星米高佐敦（Michael Jordan，簡稱MJ）著過的波衫波鞋，多年來備受追捧。拍賣行蘇富比（Sotheby's）宣布，米高佐敦在1998年NBA總決賽所穿著的戰靴，以220萬美元（約1,716萬港元）成交，打破波鞋拍賣紀錄。

Taylor Swift粉絲批性別歧視 Starbucks餐單用前度命名 【下一頁】

MJ在1998年NBA（美國國家籃球協會）總決賽上帶領芝加哥公牛（Chicago Bulls），以4比2戰勝西岸宿敵猶他爵士（Utah Jazz），完成第二次三連霸，同時亦是MJ最後一次取得NBA總冠軍。

是次拍賣的Air Jordan XIII，正是MJ當年比賽時所穿著的戰靴。鞋面採用黑色和紅色作配色，鞋頭上有MJ的親筆簽名。

據悉，MJ賽後將這雙已簽名的勝利戰靴，送給負責看管作客球隊更衣室的爵士隊球童。但蘇富比並未透露，拍賣這雙戰靴的原主是否該名球童。

米高佐敦NBA總決賽球衣拍賣 近8000萬成交創新高 【下一頁】

至於MJ同場比賽身披的球衣，去年以破紀錄1010萬美元成交（約7,878萬港元），成為史上最高價的運動用品收藏。

原先的波鞋拍賣最貴紀錄，是由黑人饒舌歌手Kanye West於2008年出席格林美頒獎禮（Grammy Awards）時，穿著的Nike Air Yeezy 1 Prototype波鞋創下，2021年於私人拍賣會以180萬美元成交。

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責任編輯：鄭錦玲

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