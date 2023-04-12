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【券商點睇】積極應對來自抖音競爭 美團突圍靠本地生活綫上化

股樓投資 12:08 2023/04/12

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自去年12月全面放開後，餐飲外賣需求大幅上升，推動美團（03690）訂單量實現同比兩位數增長。興證國際指，今年首兩個月全國餐飲收入按年增速回歸9.2%，料今年外賣將回到高速增長軌道。另閃購日均訂單量651萬單，去年12月峰值超每日1,100萬單。年度交易用戶數量按年增長30%，超過50%外賣年度活躍用戶轉化為閃購用戶。消費頻次和留存率均同比增長，表明消費者對萬物到家需求的持續增強。

【同場加映】溫股知新：

 

到店酒旅受疫情影響嚴重，本地生活維持巨大增長潛力。受疫情影響到店酒旅22Q4收入同比下滑幅度與22Q2相似，酒旅方面，疫情防控解除後，旅游需求和酒店間夜量也迅速回升，春節期間的間夜量相比2022年春節增長超過40%。今年首兩個月酒店GTV按年增長60%以上。該行預計，今年酒旅業務GTV將明顯反彈。

當前本地生活的數字化處於早期階段，綫上滲透率處於低水平，未來仍有較大增長空間。面對短視頻平台的競爭，美團平台具備差異化競爭優勢，將在本地生活的營銷和運營方面進行大量投資。短期到店酒旅業務的營業利潤率可能會受到較大影響。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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興證國際指出，隨着經濟復甦，今年美團的外賣業務和到店酒旅業務有望回歸高速增長，本地生活線上化提升空間仍然巨大，公司維持差異化競爭優勢，預計2023至2025年經調整淨利潤分別為166.3億元、322.5億元及493.7億元，維持「買入」評級，目標價184.39港元。

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責任編輯：林衛

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