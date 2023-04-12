【數據點睇】國內最新信貸數據超出預期 居民信貸回暖成關鍵

引述平安證券報告，3月國內新增社融5.38萬億元（人民幣，下同），新增人民幣貸款3.89萬億元，M2貨幣供應量按年增長12.7%。其中，人民幣貸款投放強勁，居民短期貸款較快增長，國有大行對個人貸款的重視度提升，「消費貸」、「經營貸」等短期貸款利率下行至低位，同時居民消費信心也有一定修復。居民中長期貸款受前期積壓的購房需求集中釋放助推，二手房「帶押過戶」政策也有助於穩定居民中長貸規模。

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此外，企業信貸依然較強，受穩增長政策落地、融資需求改善的共同推動。一方面，基建、地產政策驅動力量較強。另一方面，人民銀行3月降準提供中長期資金，為企業創造較好的融資環境，助力貸款需求恢復。

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該行認為，居民信貸回暖屬值得關注的亮點，但居民新增存款按年繼續多增，「超額儲蓄」還在進一步累積，不宜高估居民消費的內生修復高度。後續需密切關注經濟數據的環比變化，採取更精準有力的扶持政策，延續、提升當前來之不易的經濟回升勢頭。

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責任編輯：林衛