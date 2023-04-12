【行業點睇】龍頭爭相擴大一體化產能 光伏行業競爭勢必加劇

據內地報道，國內光伏龍頭相繼公布垂直擴產計劃，令產業鏈競爭進一步加劇，如隆基綠能（滬：601012）擬投資35億元（人民幣，下同）建設年產12GW單晶電池項目。早前﹐TCL中環（深：002129）擬發行不超138億元可轉債，用於年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目和TCL中環25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業4.0智慧工廠項目。

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業內人士表示，今年來光伏巨頭擴產更多是沿著產業鏈垂直方向，通過覆蓋產業鏈多環節，擴大利潤空間。目前，光伏龍頭企業的發展戰略基本一致，未來光伏企業可能需要在各個環節都具備一定實力。平安證券則指出，愈來愈多的專業化硅片和電池生產企業開始向組件業務延伸，反映出當前光伏產業鏈競爭加劇。

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該行報告稱，以TCL中環為例，作為單晶硅片龍頭企業，其在硅片環節具備競爭優勢，在構建垂直一體化組件產能時具備成本優勢，有條件將組件業務做大，專業化硅片和電池片企業的生存空間一定程度被壓縮，倒逼這些企業向下游組件環節延伸，導致組件的參與者增加。

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責任編輯：林衛