【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？

ChatGPT加強版「GPT-4」及Midjourney等生成式人工智能（Generative AI）技術發展迅速，不僅可自行生成文章，還能靠關鍵字及圖片生成逼真圖像，甚至用於製作動畫電影等，因此不少人對AI將會取代人類工作，議論紛紛。

為了解AI為傳訊行業帶來的機遇及風險，Sandpiper上月夥PRovoke Media，於全球五大洲進行調查，訪問406名傳訊專業人士。當中發現全球有86%受訪者對生成式AI的發展感到樂觀，僅不足三成（29%）受訪者擔心生成式AI的興起會在未來減少或取締其崗位。

生成式AI工具的應用層面愈來愈普及，市場陸續出現許多類似ChatGPT的程式。面對此轉變，受訪的傳訊專業人士亦憂慮行業領導者的行動未夠迅速，包括無法充分管理相關風險（59%），或把握AI帶來的機遇（58%），以及對當中風險未有足夠重視（53%）。

這些技術雖為傳訊行業帶來轉型潛力，惟Sandpiper行政總裁Emma Smith提醒，應用技術時必須加倍謹慎，例如「針對內容管理、可信程度、傳播相關的管制及信任問題，必須做好準備」，規避風險。

【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」 正式全面啟用部署

【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表 擬本周討論制定AI使用標準

AI工具使用量增加 宜提升創造力思維等軟技能

全球61%傳訊行業工作者表示，已在日常工作中運用生成式AI工具。然而，只有55%受訪者表示曾接受過AI技術培訓，當中接受過「如何負責任地使用生成式AI相關培訓」的僅佔18%，而識別深度偽造（deep fakes）內容的培訓則為10%。PRovoke Media行政總裁暨總編輯Arun Sudhaman認為，行業領導者若期望能真正利用AI帶來的無限機遇，需要謹慎處理包括管制、道德和培訓在內的所有問題。

隨著AI工具的使用量增加，有89%傳訊專業人士預計，在半年後每週至少將會使用一次AI工具。為追上AI發展及提升競爭力，調查結果亦提到，大部分人認為領導能力、策略諮詢、創造力思維和關係建立等軟技能將愈趨重要。

【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store 百度怒告蘋果

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：