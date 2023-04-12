▲ 【大行報告｜20】商湯曾升6% 券商稱商湯具估值溢價、看好SenseNova助收入快速增長

人工智能（AI）打得火熱，各科企爭相推出相應大模型平台應市。商湯 （00020） 日前推出大模型體系「日日新SenseNova」，券商指，SenseNova大模型有助公司提升整體業務效率，推動收入快速增長。商湯周三（12日）曾升6.7%，高見3.52元，現升2.1%，報3.38元。

廣發證券指，公司推出的SenseNova大模型體系引入了自動化數據標註、提升了模型並行訓練效率等，通過軟件層面的優化，將模型訓練、推理、部署等業務效率進一步提升。該行認為，在內部研發階段，SenseNova大模型體系也有望增強底層算力算法能力，從而提升公司整體業務效率。同時，SenseNova 進一步豐富了AIaaS服務的類型，包括大模型並行訓練、模型增量訓練等有望推動AIaaS服務收入快速增長。

該行預計，商湯2023至25年每股盈利分別為每股虧損0.09元、虧損0.07元、虧損0.05元人民幣，營收預計分別為53、73、100億元人民幣。考慮公司的行業地位、競爭優勢、下游需求等因素，參考可比公司估值，給予公司今年24倍的市銷率（PS），對應合理價值4.32元，維持「增持」評級。

安信證券：商湯具估值溢價

安信證券表示，商湯是全球第一個將計算機視覺算法識別精確率提高到98.52%的團隊，是國內AI技術基因最為純正的團隊之一。該行預計智慧城市、智慧商業板塊將迎來疫後修復，得益於ISP芯片及智能座艙出貨量的增加，預計智慧生活、智能汽車業務將持續高增。

此外，AI新產業浪潮發展也將為公司帶來更多業務機遇，預計公司2023至2025年分別實現營業收入52.66、69.21、89.2億元。公司作為國內少有的同時擁有「大模型、大算力、多場景」的AI全線能力的公司，具備估值溢價，該行採用PS估值法，給予公司2023年25倍PS，對應估值為1500.78億港元，目標價為4.48港元，維持「買入」評級。

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編輯：姚卓然

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