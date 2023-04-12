  • 28°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜20】商湯曾升6%　券商稱商湯具估值溢價、看好SenseNova助收入快速增長

股市 11:48 2023/04/12

分享：

分享：

【大行報告｜20】商湯曾升6%　券商稱商湯具估值溢價、看好SenseNova助收入快速增長

人工智能（AI）打得火熱，各科企爭相推出相應大模型平台應市。商湯 （00020） 日前推出大模型體系「日日新SenseNova」，券商指，SenseNova大模型有助公司提升整體業務效率，推動收入快速增長。商湯周三（12日）曾升6.7%，高見3.52元，現升2.1%，報3.38元。

廣發證券指，公司推出的SenseNova大模型體系引入了自動化數據標註、提升了模型並行訓練效率等，通過軟件層面的優化，將模型訓練、推理、部署等業務效率進一步提升。該行認為，在內部研發階段，SenseNova大模型體系也有望增強底層算力算法能力，從而提升公司整體業務效率。同時，SenseNova 進一步豐富了AIaaS服務的類型，包括大模型並行訓練、模型增量訓練等有望推動AIaaS服務收入快速增長。

該行預計，商湯2023至25年每股盈利分別為每股虧損0.09元、虧損0.07元、虧損0.05元人民幣，營收預計分別為53、73、100億元人民幣。考慮公司的行業地位、競爭優勢、下游需求等因素，參考可比公司估值，給予公司今年24倍的市銷率（PS），對應合理價值4.32元，維持「增持」評級。

安信證券：商湯具估值溢價

安信證券表示，商湯是全球第一個將計算機視覺算法識別精確率提高到98.52%的團隊，是國內AI技術基因最為純正的團隊之一。該行預計智慧城市、智慧商業板塊將迎來疫後修復，得益於ISP芯片及智能座艙出貨量的增加，預計智慧生活、智能汽車業務將持續高增。

此外，AI新產業浪潮發展也將為公司帶來更多業務機遇，預計公司2023至2025年分別實現營業收入52.66、69.21、89.2億元。公司作為國內少有的同時擁有「大模型、大算力、多場景」的AI全線能力的公司，具備估值溢價，該行採用PS估值法，給予公司2023年25倍PS，對應估值為1500.78億港元，目標價為4.48港元，維持「買入」評級。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【商湯20】AI取代工作？商湯CEO：只屬生產力工具　編輯類工作或最快迎AI商業化

【大行報告｜商湯20】中金：看好商湯算力儲備充足　NLP大模型將拓B端商業賦能　今年回款期料改善

【監管AI】網信辦諮詢管理生成式人工智能　須事前申報安全評估　百度全日跌半成、商湯倒跌

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊 今晚8點見

港股 商湯－W（00020） 大行報告 人工智能 軟件
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【AAPL】瑞聲科技急插14%　郭明錤、中信里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空

下一篇文章

【新世界17】新世界中國在深交所發行內地首單CMBS　發行規模10億人幣、票面利率3.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【股神沽比亞迪】比亞迪跌1%　巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半
【股神沽比亞迪】比亞迪跌1%　巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半
【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」　釘釘、天貓精靈率先測試　重上紅底股後回軟
【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」　釘釘、天貓精靈率先測試　重上紅底股後回軟
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升19點、納指期貨微跌2點（不斷更新）
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升19點、納指期貨微跌2點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款