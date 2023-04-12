【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、中信里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空

▲ 郭明錤、中信里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計 瑞聲反彈催化劑成空

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤發文指，蘋果公司（美：AAPL）因爲量產前無法克服技術問題，故兩款高階iPhone 15 Pro系列 —iPhone 15 Pro 和 Pro Max）將不會使用「固態按鍵」設計，改回原本的實體按鍵設計。

郭明錤指出，蘋果最新決定將不利瑞聲科技 （02018） 、凌雲邏輯（Cirrus Logic，美：CRUS），該兩家機構分別為蘋果供應相關觸控馬達（Taptic Engine）、芯片控制器（Controller IC）零件。

他續指，立訊精密（深：002475）也是固態按鍵的震動模組供應商，但因營運規模顯著高於瑞聲科技，故可忽略此改變對營收與利潤的影響。

郭明錤指，目前iPhone 15 Pro在EVT開發階段，故還來得及改變設計。此外，取消固態按鍵並恢復實體按鍵，反而會簡化開發測試流程，初步判斷取消固態按鍵對Pro機型的量產時程與出貨量影響應有限。

瑞聲科技半日急跌逾一成 中信里昂有同一憂慮

受累消息和大行分析，瑞聲科技開市即急挫，隨後跌幅一度擴大16%，低見15.66元，收報15.88元，跌14.9%，成交5.89億元。

中信里昂最新分析報告，也引述渠道調查，iPhone 15 Pro/Pro Max型號不會升級虛擬按鍵，毋須購置額外兩個觸控馬達，而虛擬按鍵升級正正是市場對瑞聲科技今年股價反彈的寄望，因而下調瑞聲今明兩年盈利預測，目標價由18.8元降至17.3元，評級由「跑輸大市」進一步降至「沽售」。

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記者：伍鍵文