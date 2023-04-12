【展覽復常】電子展15萬新品上場　展商冀增4成銷售

環球資源消費電子展昨（11日）起一連4日於亞洲博覽館舉行，共有2,000間供應商參加，展商來自中港、越南、韓國、歐美及台灣等，提供逾4,000個展位及15萬件消費電子類產品。等待3年，買家們都急不及待想看新產品、了解行情，而參展商則趁勢爭取客戶，有展商期望今年銷售額可增加4成。

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買家：港展覽更多知名品牌

來自佛山的易先生從事電子商務工作，今次來是想找數碼配件貼牌出售，例如是充電寶及電線等，「內地都有很多電子展，但多數是細廠，感覺這裡有更多知名品牌和廠家類型」，他表示今天會先了解行情，未有下單預算。

▲ 來自佛山的易先生

來自深圳的關先生表示，因為疫情，已有幾年沒來香港看電子展，他主要想看燈和音箱等，希望能找到新產品供法國總公司參考，「香港的展覽分類更規範，同一類型產品擺放更集中。」

▲ 來自深圳的關先生

至於來自菲律賓的Rafael及Edrian則是首次來港參加電子展，他們代表電子零售業務的公司過來，「想看看平板電腦及電話的新產品，看中的話再磋商。」

▲ 來自菲律賓的Rafael及Edrian

展商：疫下開發更多新品

REMAX已來港擺展10年，前幾年因疫情而暫停，「香港是很好的展示窗口，無論是業界交流或招徠客戶，效果都很好」，負責人鍾大仕說，疫情期間他們不斷開發新產品，包括掛膊小風扇、運動手表，以及女生特別喜愛的粉紫色產品等，「今年展覽是完整的規模，有很多老外想了解中國產品」，他稱已約了6至7成客戶過來洽談，交流售後問題等，「能親自見面更加親切、直白，拿著實物展示亦更實在。」他期望今年生意額會有3至4成升幅。

▲ REMAX負責人鍾大仕

徠芬2019年於深圳成立，主要出售高速吹風機，海外銷售經理李萌指出，一個早上已有40至50個查詢，以色列、日本、德國都有，她去過不同地方擺展，認為香港的展覽專業且有系統、分類清晰，而且展商夠多，李萌期望可以接觸不同客戶，接洽更多代理商，提升品牌知名度，「今次來不是為了成交，通常由接觸買家到落實簽單需時約1至2個月。」

▲ 徠芬海外銷售經理李萌

iBesTec今年主推石頭形及防水喇叭，銷售經理孫琛表示，他從兩件事就看到香港已經復常，「首先是我們排隊登記入場就要用半小時，第二是昨晚坐的士回酒店也是大排長龍，等了40分鐘，這顯示疫後人們都很有信心，好多人願意出來」，今次行程讓他見回很多老客戶，互相交流產品變化等，也接觸了很多歐美買家，他希望此行能獲得更多客戶。

▲ iBesTec銷售經理孫琛

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本報記者：歐陽佩

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