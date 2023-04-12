Taylor Swift粉絲批性別歧視 Starbucks餐單用前度命名

美國樂壇天后Taylor Swift被指和男友Joe Alwyn分手，一間Starbucks分店藉機宣傳，將飲品餐單以Taylor Swift一眾前男友命名。做法引來Taylor Swift粉絲不滿，批評該Starbucks分店性別歧視。Starbucks最終撤下相關告示牌，並為事件致歉。

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一間Starbucks分店在店門外豎起告示牌，詢問顧客是Taylor Swift哪一位前度。在問題下方則列出英國男歌手Harry Styles 、美國男團Jonas Brothers成員Joe Jonas、飾演洛基的英國男星湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）及《吸血新世紀》（Twilight）系列「狼人」Taylor Lautner等歌星8位前度的名字。每人名字下方都對應一款飲品，如雲呢拿拿鐵等。

有Taylor Swift粉絲在社交平台Twitter分享相片，批評Starbucks做法品味太差（poor taste），亦有粉絲批評太過嘔心（so gross）。同時亦有網民留言詢問涉事店舖位置，揚言要給予一星評分。更有網民直言，Taylor Swift分手消息一出，厭女言論再度出現，對情況感到可悲。

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Starbucks其後在Twitter回應指，相關告示牌已被除下。Starbucks亦感謝民眾關注事件，承認店舖做法不合乎公司價值觀。

據報Taylor Swift已在數週前和拍拖6年的男友Joe Alwyn和平分手，所以男方並未在女方的演唱會中現身。《每日郵報》引述消息人士指，兩人分手是因為雙方事業發展不平衡。

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責任編輯：李俊儀