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【新世界17】新世界中國在深交所發行內地首單CMBS　發行規模10億人幣、票面利率3.5厘

股市 11:14 2023/04/12

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【新世界17】新世界中國在深交所發行內地首單CMBS　發行規模10億人幣、票面利率3.5厘

新世界發展 （00017） 宣布，旗下新世界中國成功在深圳證券交易所發行內地首單商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）—「中金．新世界雲門商業資產支持專項計劃」。有關證券的發行規模為10.01億元人民幣，優先級信用評級為AAAsf，發行票面利率為3.5厘，中金公司擔任計劃管理人。

目標項目為廣州新世界．雲門NEW PARK

是次中金．新世界雲門CMBS成功發行，有助新世界中長期融資渠道的持續多元化健康發展，增加固定利率債務比率，有助於集團對沖利率風險，亦標誌新世界邁出資產證券化的一步。
 
是次目標項目為廣州新世界．雲門NEW PARK的購物中心及車位部分。新世界．雲門NEW PARK比鄰機場及兩大城市主幹道，是廣州少有的四地鐵交匯旺地，輻射範圍涵蓋白雲、從化、黃埔等多區，自2018年開業以來，雲門NEW PARK日均客流超過10萬。
  
新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚表示，是次CMBS的成功發行，是新世界充分釋放商業地產項目資產價值及優化現有資產的新嘗試。

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編輯：陳韻妍

港股 深圳證券交易所 新世界 廣州 中國 新世界發展（00017）
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