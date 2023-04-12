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【Twitter AI】Elon Musk大手購入10萬個GPU　推Twitter AI計劃

科技 11:52 2023/04/12

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Twitter已聘請兩名科企Alphabet名下AI公司DeepMind的前員工，並進行AI項目。

社交平台Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）經常公開發表反對人工智能（AI）的言論，惟近日有消息指，Twitter已聘請兩名，來自科企Alphabet旗下AI公司DeepMind的前員工開發AI項目。外媒《Business Insider》報道還提到，Elon Musk已為公司餘下的兩個數據中心，大手購入10萬個圖形處理器（GPU）以發展AI應用。

報道又指，Twitter開發的項目涉及生成式AI，公司會以大量自家數據對AI模型訓練，惟目前仍未清楚Twitter會如何使用此技術。《Business Insider》認為，Twitter將透過生成式AI增強平台的搜尋功能或協助公司重整其廣告業務。

消息人士向《Business Insider》透露，是次購入10萬個GPU反映Elon Musk「致力於」推動這個項目，而Twitter所花的巨額金錢亦可證明平台已把數據中心級別的GPU應用在AI上。

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Elon Musk早年因私怨離開OpenAI

Elon Musk曾多次發聲要求暫停研發AI，近期亦簽署一封呼籲暫停AI開發6個月的公開信。他也多次批評人工智能實驗室OpenAI，反對其以營利為目標的子公司OpenAI Limited Partnership運作。但據外媒《Semafor》報道，Elon Musk因為和OpenAI公司內部不和，2018年Elon Musk曾向合伙人Sam Altman表示，OpenAI進度遠遠落後於Google，並提議讓自己營運公司。惟建議被其他合伙人拒絕，Elon Musk便在權力鬥爭下離開公司。

責任編輯：歐朗欣

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