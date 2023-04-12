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IMF預測 英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%

環球社會熱點 11:02 2023/04/12

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國際貨幣基金組織（IMF）調整對英國經濟增長預測，估計英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%。但IMF同時指，全球經濟增長可能放緩至1%，形容全球經濟步入危險階段。

世銀微升2023全球經濟增長預期 中國帶動上升 【下一頁】

IMF周二（11日）表示，英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%，較今年1月時的預測上調0.3個百分點。但英國仍將與德國成為唯二錄得經濟萎縮的七國集團（G7）成員國。

該機構更指，發達國家硬著陸的風險愈來愈大，而英國和歐元區尤其受到能源成本和通脹飆升的影響。

IMF將今明兩年的全球經濟增長預測，分別下調0.1個百分點至2.8%及3%。如美國和瑞士銀行最近出現的問題是嚴重金融危機的先兆，IMF料全球增長更可能放緩至1%。

英初級醫生展開4日罷工 威脅恐超護士罷工 【下一頁】

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）形容，全球經濟正步入危險階段（perilous phase），經濟增長仍低於歷史標準，金融風險上升的同時仍未徹底扭轉通脹。

雖然全球通脹有所回落，但他認為跌幅主要反映能源和食品價格趨勢的急劇逆轉，不過多國的核心通脹仍未見頂。

IMF估計，全球今年經濟增長跌至2%以下的機會率達25%，上述情況相當於全球經濟衰退，自70年代以來僅發生5次。

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責任編輯：鄭錦玲

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