【俄烏戰爭】美傳憂烏軍備不足 春季反擊或失敗

美國政府被傳洩漏的文件中，指華府擔心烏克蘭未能做好軍事準備，在春天再次向俄羅斯發起反擊，甚至無法達成戰術目標。美國再次重申，會找出機密洩漏源頭。

美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險 【下一頁】

美國《華盛頓郵報》引述一份洩漏的美國高度機密文件，指美方認為烏克蘭面臨重大人員及軍備補充問題，估計烏軍在春季反擊時，只能收復部分被俄佔領地區。文件日期為2月初，未知烏克蘭及後是否有力填補軍力空缺。

英國《衛報》在另一份標記2月23日的機密文件中發現，烏軍正籌組12個新旅級戰鬥部隊，負責春季反擊行動。據報12個旅或配備多達253架坦克及約1,500架裝甲車，當中3個旅的裝潢由烏軍供應，其他需由盟友協助。

文件指烏軍反擊部隊當時準備速度仍大大落後，最少5個旅未開始接受訓練，6個旅的裝備所需只有一半甚至更少。

南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞 【下一頁】

美方相信不會確認有關傳言，暫時只透露一份關於俄軍死傷人數的文件曾遭篡改。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表明，會持續調查洩密源頭。

烏克蘭亦未確認文件真偽，但有歐洲外交人員認為，美國作為烏軍最大後援，相信烏方能夠應對。外交人員指美方持續對烏軍能力保持低調，有錯亦不足為奇，問題反而是文件揭露美方對俄軍情報的了解程度。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培