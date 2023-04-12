【日本旅遊】日本據報將准大阪建首家賭場　濠賭股挫　DYNAM飈逾6%

▲ 【日本旅遊】日本據報將批准大阪興建首家賭場 預期2029年底開幕

日本傳媒報道，日本政府將批准大阪成為當地首家賭場，這標誌日本向亞洲博彩目的地邁出重要一步。報道指，首相岸田文雄將會批准由地方機構提交的綜合渡假村草案，有關建議包括興建酒店及會議廳，預期於2029年底開幕，而日本內閣部門預期最快於周五決定有關建議。

港股方面，濠賭股今（12日）受壓，新濠國際發展 （00200） 以全日最低位9.15港元收市，跌3.3%，美高梅中國 （02282） 最多曾跌3.3%，低見10.02港元，收報10.1港元，仍跌2.5%。永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 跌逾2%，澳博 （00880） 跌逾1%。彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 最多升6.4%，收市仍升4.9%。

大阪渡假村初始成本逾600億

據大阪草案，渡假村將座落於人工島上，初始成本約1.08萬億日圓（約632億港元），估計每年可吸引約2000萬名旅客。

東京交易所的遊戲機相關股份攀升，一直與美高梅國際（美：MGM）會作編定大阪計劃的歐力士Orix升2%，遊戲機製造商環球娛樂則升6.9%。

日本政府希望透過興建賭場，令海外旅客人數較疫情前增加1倍，2030年達至6000萬人。報道稱，日本政府計劃批准3個綜合渡假村的建議，當中長崎縣提交的競標仍在審議中。

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編輯：陳韻妍