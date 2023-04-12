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中國綠色低碳產業的發展機遇

宏觀解讀 10:07 2023/04/12

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全球對於能源安全以及可持續發展的重視將為中國的綠色低碳產業帶來更多發展機遇，其中部分領域有望迎來更快增長，特別是以光伏為首的可再生能源以及相關基礎建設行業、綠色低碳創新技術領域、新能源汽車產業等有望成為能源轉型的最大受惠者。

從可再生能源角度看，光伏將是未來全球可再生能源發展的領頭軍，而中國在全球光伏行業有著絕對優勢，行業未來有望迎來巨大機遇。由於技術進步帶動成本快速下降，加上相對較短的建設週期和較小的佔地面積，光伏行業在過去10多年快速發展。根據彭博的資料，全球光伏累計裝機在2005-2021年年複合增長率達到39%，明顯高於其他電力。

目前，光伏行業的技術仍在更新反覆運算的過程中，包括品質更高的矽料、面積更大的組件、換效率更高的光伏電池等，未來光伏依然有巨大的降本空間。中國在全球光伏行業最大的優勢是擁有全球最完整的產業鏈，而且部分頭部公司擁有一體化產能，生產成本優勢非常明顯。目前全球超過80%的光伏產品來自中國，其中矽片的產能甚至接近全球的98%。由於近年來地緣政治不穩引發全球各國對能源安全的擔憂，部分海外國家也計畫建立本土的光伏產業鏈。包括歐盟、美國、印度等國家都希望通過減稅和提供補貼來擴大本土生產能力。

另一方面，中國也在致力維持自身在光伏上游製造的領先地位，從去年二十大報告提到「推動戰略性新興產業融合集群發展」和「確保重要產業鏈供應鏈安全」到今年年初《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見的通知中首次把光伏矽片製備技術新增至限制出口技術目錄、以及今年政府工作報告中提到“鞏固光伏優勢產業領先地位”可見端倪。我們認為，雖然海外國家的優惠政策能刺激提升本土生產能力，但長期仍難以撼動中國的成本優勢。特別是目前主要的生產設備已經本土化，而生產設備佔前期投資成本超過一半。彭博資料顯示，如果歐美要建立完整的光伏產業鏈，單位成本將是中國接近4倍的水準。

更重要的一點是，完整的產業鏈將增加國家能源安全，成為未來推動下游需求的主要動力。事實上，中國目前已經是全球最大的光伏需求國，佔全球每年新增需求超過30%，而且未來在能源安全和碳中和的背景下有望快速上升。下游需求增加將反哺上游產業，為行業技術進步和成本下降提供更多動力。整體而言，中國的光伏行業已經形成一個不斷自我成長的良性迴圈，這獨有的競爭優勢是其他國家短期內難以複製的。 

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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