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【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS

股市 16:16 2023/04/12

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【騰訊700】騰訊捱沽近3%　Prosus本周額外將9600萬股騰訊股票存入CCASS

騰訊 （00700） 大股東南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，作為繼續實施回購計劃的一部分，本周啟動將額外9600萬股騰訊股票，以憑證形式存入香港中央結算系統（CCASS），並根據回購計劃有序地將相關騰訊股份在市場交易。

Prosus變相預告啟動新一輪沽貨，騰訊周三（12日）捱沽，股價午後跌逾5%，低見354.2元，全日收報357.2元，跌5.1%，為近兩個月單日最大跌幅。騰訊個股成交達146億元。

以騰訊收市價計，Prosus新存入CCASS的騰訊股份，貨值逾340億元。

Prosus表示，作為回購計劃的一部分，4月3日至6日期間，Prosus以平均每股71.1390歐元的價格回購了1,783,398股Prosus股票，總對價為約1.27億歐元（折合約10.9億港元）。

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編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 股票 回購 南非
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