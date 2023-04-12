【新股IPO】軟銀旗下Arm據報本周將落實在美國納斯達克上市

▲ 【新股IPO】軟銀旗下Arm據報本周落實在美國納斯達克上市

據外媒引述消息人士透露，日本軟銀（SoftBank） 創始人兼行政總裁 孫正義將於本周正式簽署文件，落實旗下英國芯片設計公司Arm在美國 納斯達克 上市。

軟銀發言人拒評上述消息。

Arm在3月公布，有意尋求今年內在美國招股上市，結束該間英國公司會否在倫敦上市的揣測。此前，孫正義於去年6月時曾表示，美國納斯達克市場是 最有可能上市的交易場所，但當時沒有說明集團是否正在考慮將Arm在倫敦二次上市。

軟銀於2016年斥資320億美元收購Arm，自軟銀去年以400億美元將芯片設計商出售給Nvidia Corp（美︰NVDA）的交易，因反壟斷監管機構反對而告吹後，軟銀一直尋求讓Arm上市。

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編輯：姚卓然