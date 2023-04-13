【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）

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中概股急跌，納斯達克金龍中國指數跌3.9%，收報6733點，夜期收市跌297點，收報20069點，險守2萬關。京東美股低港5.2%，阿里美股低港4.1%。

ADR 折算港元 較港周二收市價變幅 騰訊ADR 351.97 -1.5% 美團ADR 127.55 -2.6% 滙豐ADR 55.06 +0.6% 阿里巴巴美股 92.07 -4.1%

北水轉錄逾2億淨流出 買中字股沽騰訊美團

北水今日轉錄淨流出2.6億元，連續22個交易日吸資趨勢斷纜。資金繼續吼中字股，中海油 （00883） 錄2.9億元淨流入，中聯通 （00762） 及中芯 （00981） 分別吸資1.6及0.9億元；淨流出方面，有股東減持陰霾的騰訊 （00700） 走資13.6億元，成淨流出最多股份，美團 （03690） 亦有4.1億元淨流出。

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騰訊跌5% 瑞聲重挫近15% 內房續造好 恒指跌175點

美股周二窄幅上落，至於港股受累ATM下挫，大市跌逾百點。南非大股東旗下Prosus本周額外將9600萬股騰訊股票存入CCASS，騰訊 （00700） 跌逾5%，成交達146億元，瑞聲 （02018） 挫近15%，中芯 （00981） 、龍湖 （00960） 逆市升逾5%，恒指輕微低開3點，其後走勢向下，午後曾跌逾200點，恒指跌175點，收報20309點，成交1080.9億元，科指跌1.9%，報4166點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 85.65 +1.4 +21 462 建行 5.25 +1.2 +10 3 中芯 23.05 +5.7 +8 9 美團 131.00 -3.3 -33 -103 阿里巴巴 96.05 -3.3 -60 27 騰訊 357.20 -5.2 -89 15

大行報告︰

【大行報告│內房】富瑞：內房今年業績料有改善、偏好一二線有大量土儲開發商 升兩隻內房目標價

【大行報告｜20】商湯曾升6% 券商稱商湯具估值溢價、看好SenseNova助收入快速增長

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌297點，收報20069點，險守2萬關

【23：16】夜期急瀉221點，報20145點。

【19：00】北水錄2.6億元淨流出，買中字股沽騰訊美團，恒指夜期跌8點。

【17：00】【體育用品股】安踏品牌產品首季零售錄中單位數增長 FILA品牌產品錄高單位數增長

【16：10】騰訊 （00700） 跌逾5%，成交達146億元，瑞聲 （02018） 挫近15%，中芯 （00981） 、龍湖 （00960） 逆市升逾5%，恒指跌175點，收報20309點，成交1080.9億元，科指跌1.9%，報4166點。

【16：00】恒指U盤前跌214點，報20270點。

【15：43】港股收市前，大市跌約227點，報20258點，科指跌2.1%，報4160點。

【15：33】雲康集團 （02325） 股價逆市靠穩，升0.1%高見14.24元。

【醫療股】雲康集團：未來新冠相關收入雖會減少 惟診斷檢測服務潛力巨大

【15：25】騰訊 （00700） 跌近6%，低見354.4元。

【15：22】港交所 （00388） 跌2%，低見341元。

【15：14】騰訊 （00700） 尾市跌逾5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%，京東 （09618） 跌逾4%。

【15：06】比亞迪 （01211） 尾市跌3%，低見220.8元。

【14：52】華晨 （01114） 曾跌逾16%，低見2.88元，最新跌逾14%，報2.95元。

【14：43】港股跌幅擴大至200點，跌207點，報20277點，科指跌2.3%，報4152點。

【14：41】騰訊 （00700） 跌逾半成，低見356.4元。

【14：38】騰訊 （00700） 最新跌近5%，低見358元，成交101億元。

【14：31】商湯 （00020） 跌幅擴大至3%，低見3.2元。

【14：23】銀娛 （00027） 逆市向好升0.8%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾2%，澳博 （00880） 跌0.7%。

【14：20】滙豐 （00005） 跌0.6%，友邦 （01299） 逆市升逾1%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 跌0.9%。

【14：13】港股最新跌145點，報20340點，科指跌1.6%，報4179點。

【14：09】雲遊 （00484） 逆市升4成，高見1.24元，成交26萬元。

【14：00】商湯 （00020） 轉跌0.9%，低見3.2元。

【13：58】中興通訊 （00763） 首席運營官謝峻石於2023中興通訊雲網生態峰會上透露，公司今年中國政企業務的目標是達到40%以上的增速，中興股價逆市升逾6%，破頂高見26.85元。

【13：28】【基金觀點】大正資本陳惠仁：100%全投港股 行勻全世界沒有好過大灣區

【13：15】洪九果品 （06689） 中途停牌，停牌前報23.4元，跌20.7%，成交5360萬元。

【13：15】大市跌幅擴至近200點，報20300點，跌184點，科指跌1.6%，報4179點。

【13：11】聯想 （00992） 短綫拉升，最新升逾3%，高見8.63元。

【13：03】騰訊 （00700） 午後初段跌逾4%，美團 （03690） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 逾2%。

【13：02】內房股續逆市上，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 升逾1%，龍湖 （00960） 升逾5%。

【13：00】港股午後初段跌約121點，報20363點，科指跌1.1%，報4201點。

【12：17】【HSBC滙豐】滙豐美國分行聘請多名矽谷銀行的銀行家 涉及科技及醫療保健等部門

【12：00】恒生指數半日跌121點，報20363點，成交548億元。科指跌1.1%，報4201點。騰訊 （00700） 跌逾3%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，瑞聲 （02018） 挫逾14%，芯片股、中資電訊股及三桶油逆市向好，其中，中芯 （00981） 升逾6%。

【11：44】瑞聲 （02018） 跌逾14%。天風國際證券分析師郭明錤表示，因量產前無法克服技術問題，故兩款高階iPhone 15 Pro系列 （Pro & Pro Max） 將取消固態按鍵設計，改回原本的實體按鍵設計，相關變化特別不利瑞聲。

【AAPL】瑞聲科技急插14% 郭明錤、中信里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計 瑞聲反彈催化劑成空

【11：40】恒指中午收市前跌約125點，報20359點，科指跌1.1%，報4200點。

【11：34】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾5%，高見23元，華虹半導體 （01347） 升5%，晶門半導體 （02878） 升近2%。

【11：32】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，小米 （01810） 跌逾1%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.5%，深證升0.3%，創業板指跌0.2%。

【11：21】美團 （03690） 最新跌3%，低見131.1元。

【11：20】中移動 （00941） 升幅擴大至逾1%，聯通 （00762） 升近4%，中電信 （00728） 亦升近4%。

【11：18】【新世界17】新世界中國在深交所發行內地首單CMBS 發行規模10億人幣、票面利率3.5厘

【11：00】大市跌幅收窄至近100點，報20395點，跌89點。科指跌0.7%，報4218點。騰訊 （00700） 跌幅收窄至近3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。瑞聲 （02018） 挫14%，商湯 （00020） 逆市升半成。

【10：47】恒指最新跌約170點，報20315點。科指跌1.4%，報4189點。

【10：37】商湯 （00020） 股價逆市造好，最新升近4%，高見3.43元。

【10：22】三大中資電訊股逆市向上，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾2%，中移動 （00941） 升近1%。

【10：16】洪九果品 （06689） 跌幅擴大至2成，低見23.3元穿配售價。

【10：11】【異動股】瑞聲科技大跌16%見半年低 此前遭里昂下調至「沽售」

【10：11】【騰訊700】騰訊捱沽逾4% 南非大股東旗下Prosus本周額外將9600萬股騰訊股票存入CCASS

【10：02】騰訊 （00700） 最新跌4%，低見361.4元。阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌近2%。

【09：58】騰訊 （00700） 跌逾3%，低見364.4元，恒指跌131點，報20353點，科指跌1.2%，報4196點。

【09：57】中芯國際 （00981） 逆市反彈逾4%，華虹半導體 （01347） 升逾3%。

【09：55】瑞聲 （02018） 跌幅擴至14%，低見16.04元。

【09：54】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%，中海油 （00883） 升近1%。

【09：52】半新股中天湖南 （02433） 挫逾4成，低見1.11元創上市後新低。

【09：47】騰訊 （00700） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%。

Prosus表示，作為繼續實施該公司回購計劃一部分，Prosus將在本周把持有的9600萬股騰訊股票以認證形式（certificated form）存入香港中央清算結算系統，以使這些股票能有序在市場交易。

【09：45】金股逆市續上兼破頂，其中紫金 （02899） 升近1%，招金 （01818） 升近6%，中國黃金 （02099） 升逾1%，靈寶黃金 （03330） 升近一成。

【09：41】恒指最新跌約98點，報20386點，科指跌0.8%，報4215點。

【09：37】瑞聲 （02018） 挫12%，低見16.32元，成交9606萬元。

【09：35】華晨中國 （01114） 早段挫近一成，低見3元。華晨中國公布建議華晨雷諾重整，包括與雷諾所持華晨雷諾權益清零、將該集團與雷諾所持華晨雷諾債權約17.4億及7.1億元人民幣化為華晨雷諾股東權益，以及該集團向華晨雷諾注資最多13.6億元人民幣。

【09：33】百心安 （02185） 開市後升逾6成，高見7.52元，成交592萬元。百心安公布，用於原發性高血壓患者的第二代Iberis多電極腎動脈射頻消融導管系統的隨機對照臨床試驗達到主要臨床終點，將繼續推進相關工作，以盡快取得臨床研究報告用於提交產品註冊申請。

【09：31】洪九果品 （06689） 早段跌半成，低見27.25元。

【09：29】內房續向好，碧桂園 （02007） 升逾1%，中海外 （00688） 升0.7%，潤地 （01109） 升0.9%，龍湖 （00960） 升1%。

【09：24】比亞迪 （01211） 靠穩，今早高開0.5%。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）3月31日沽248.05萬股比亞迪H股 ，平均作價217.67元，套現約5.4億元。

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪 累計減磅近半

【09：24】百度 （09888） 續軟跌0.2%，商湯 （00020） 升逾1%。

【09：21】ATM向下，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指輕微低開3點，開報20481點，科指跌0.2%，報4240點。

【09：13】期指高開5點，報20555點。

【08：58】【除牌潮】信盛礦業遭取消上市地位 最後上市日期為4.24

【08：43】恒指黑期升約41點，報20488點，道指期貨升13點，報33865點。

【08：27】【配股潮】洪九果品折讓20%配售新H股 淨籌3.4億元

【07：51】【香港科技探索】HKTVmall 3月GMV按年跌3.8%至6.9億元 按月則回升11%

【07：45】【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669超購逾15倍 一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】美23歲少年搶攻大疆無人機市場身家12億︱太古城3房呎價13712元平過新界樓

【07：45】港股ADR收報20401點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.93元，較港收市價高0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報372.16元，較港收市價低4.44元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報97.89元，較港收市價低1.41元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場繼續觀望周三的CPI數據，美股周二窄幅上落，道指升98點或0.3%， 報33684點； 納指跌52點或0.4%， 報12031點； 標指跌不足1點， 報4108點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期跌20點 阿里低港1.4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤萬象生活、萬科企業、中信証券

責任編輯︰梁浩碩