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【會計監管】安永取消分拆審計、諮詢業務　因遭美國成員公司反對

股市 08:32 2023/04/12

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【會計監管】安永取消分拆審計、諮詢業務　因遭美國成員公司反對

據外媒報道，經過幾個月的內部分歧和美國高層的反對，四大會計師行之一的安永（EY）取消分拆審計與諮詢業務的舉動。

安永去年9月提出珠穆朗瑪峰項目（Project Everest），將其審計和諮詢業務分拆，以應對監管部門對審查會計行業潛在利益衝突的憂慮。然而，報道指，美國成員公司的領導層不相信安永從中分拆稅務業務是明智的，同時又不認為剩下以審計為主的公司將在財務上足夠強大來保持審計質量。

故此，安永的美國執行委員會已決定不推進珠穆朗瑪峰項目。鑑於美國成員公司對珠穆朗瑪峰項目的戰略重要性，集團亦因而停止分拆兩業務。安永以成員公司方式在全球運作，因此，珠穆朗瑪峰需要逐個國家批准。

如果分拆獲得批准，這將是自2002年安達信（Arthur Andersen）倒閉以來會計行業最大的改革，安達信是一家陷入安然（Enron）醜聞的審計所，其倒台使五巨頭減少至四大。

另外，英國監管審計和會計監管機構財務匯報局（Financial Reporting Council）已於2020年要求四大會計師事務所在2024年6月之前將審計作為英國的獨立業務分開。

相關文章：

【會計監管】安永否認暫停分拆審計與諮詢業務　正敲定當中細節（第二版）

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編輯：姚卓然

美國 會計 審計 分拆 稅務 安永 會計師行
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