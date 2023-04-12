【配股潮】洪九果品插13%　折讓20%配售新H股　淨籌3.4億元

▲ 【配股潮】洪九果品折讓20%配售新H股 淨籌3.4億元

洪九果品 （06689） 配股。內地水果銷售企業洪九果品擬配售最多1796萬股新H股，相當於經擴大已發行股份總數的近1.1%，配售價為每股23.6元，較洪九果品上日（11日）收市價29.5元，折讓約20%，籌集3.5億元。

洪九果品今（12日）插13.2%，報25.6元。

所得款項淨額約為3.4億元，將用於強化水果供應鏈及補充流動資金，能夠讓公司在下游銷售端拓展客戶和網絡，在上游採購端加深佈局及鎖定優質水果，從而不斷強化公司「端到端」的水果供應鏈，提升市場份額，提升集團市場競爭力及綜合實力，促進長遠健康可持續發展。

阿里巴巴 （09988） 有份投資的洪九果品於去年9月掛牌，以40元定價計，股價至今潛水約26%。

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責任編輯︰梁浩碩