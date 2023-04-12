▲ 【配股潮】洪九果品周四復牌 折讓20%配售新H股 淨籌3.5億元

內地水果銷售企業洪九果品 （06689） 擬配售最多1496萬股新H股，相當於經擴大已發行股份總數的近1.1%，配售價從每股23.60元上調至23.61元，較洪九果品周二（11日）收市價29.5元，折讓約20%，合共籌集逾3.5億元。

洪九果品將於周四（13日）早上復牌。集團周三（12日）午後停牌，停牌前報23.4元，半日跌20.7%，成交5360萬元。

所得款項淨額約為3.5億元，70%用於強化水果供應鏈，30%用作補充流動資金，讓公司在下游銷售端拓展客戶和網絡，在上游採購端加深佈局及鎖定優質水果，從而不斷強化公司「端到端」的水果供應鏈，提升市場份額，提升集團市場競爭力及綜合實力，促進長遠健康可持續發展。

阿里巴巴 （09988） 有份投資的洪九果品於去年9月掛牌，以40元定價計，潛水約42%。

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責任編輯︰梁浩碩