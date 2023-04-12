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【全球經濟】IMF下調今年全球經濟增長預測至2.8%　金融動盪加劇壓力

宏觀解讀 08:08 2023/04/12

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【全球經濟】IMF下調今年全球經濟增長預測至2.8%　金融動盪加劇壓力

國際貨幣基金組織（IMF）下調全球經濟增長預測，表示預計今年全球GDP增長2.8%，明年增長3%，相比1月份的預測，各下調0.1個百分點。IMF警告，由於金融業困境加劇貨幣政策收緊，及俄烏戰爭帶來的壓力，存在高度不確定性和風險。

雖然IMF對今年預測的下調幅度不大，但與1月相比，IMF對經濟前景的態度更為低迷。1月時，IMF將今年視為全球經濟的「轉折點」，風險更加平衡。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas表示，風險嚴重偏向下行，很大程度是由於過去一個多月的金融動盪，目前情況得到控制，但擔心若金融環境顯著惡化，可能導致更急劇、更嚴重的經濟下滑。

IMF又指，金融市場依然脆弱且壓力重重，全球金融體系的韌性已受到嚴峻考驗，至今所採取的措施是否足以充分恢復對市場和機構的信心仍有待觀察。

另外，IMF預計今年全球通脹率達7%，較1月預測高0.4個百分點，但低於2022年的8.7%。

【全球經濟】IMF總裁：2023年全球經濟增長將低於3%　預計中、印貢獻近半增長

【全球經濟】IMF：中美緊張局勢損全球經濟　警告全球2%GDP面臨風險　

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