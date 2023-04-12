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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669超購逾15倍　一手中籤率25%（附分配結果連結）

新股IPO 07:40 2023/04/12

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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669超購逾15倍　一手中籤率25%（附分配結果連結）

北森控股 （09669） 公布招股結果。內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股招股價為29.7元，集資淨額1.6億元，一手中籤率25%，抽8手（1600股）即可穩獲一手。北森控股將於4月13日掛牌。【分配結果連結】

北森控股於香港公開發售部分，合共錄得9481人認購，超額認購15.6倍。國際發售部分超額認購0.5倍。

所得款項淨額約35%將用作進一步升級其一體化雲端HCM解決方案，約30%用作持續改善技術開發能力，約15%用作進行投資，以增強銷售及營銷力度，約10%用作增強其客戶成功及服務方面的能力，約10%作營運資金及其他一般公司用途。

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【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 北森控股（09669）
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