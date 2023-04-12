▲ 【美國加息】儲局狂加息或要輸錢 暫停向財政部分成 美可能需加大發債

美國在一年之間累計加息約5厘後，並預期今年息口在高位維持，紐約聯儲最新預測，較高的利率可能會導致聯儲局資產組合遭受更大的經營虧損，並在一段時間內暫停向美國財政部滙款，從而令政府收入受損，財政部可能需要加大發債籌錢。

聯儲局2022年經審計的財務報表中，在停止向財政部滙款前，向財政部支付的款項總額為760億美元，2021年為1,090億美元。

加息提高了聯儲局為其負債支付的成本，其中包括向商業銀行存放在聯儲局準備金所支付的利息，以及向存放在隔夜逆回購工具中的現金支付的利息。

聯儲局隔夜逆回購協議（RRP）工具需求連續第二天大增，周二約109位參與者合計使用量達到2.3萬億美元，按日增加576億美元，兩日累計增加約1,240億美元。根據聯儲局貨幣政策，常備隔夜回購協議操作，最低中標利率為5厘，以單日使用量2.3萬億美元計，儲局日息便需支付約3.15億美元。

與此同時，聯儲局持有債券資產可賺取利息，雖然儲局資產負債表規模為8.68億美元，不過，其債券均為低息債券，而且目前正以每月950億美元的速度減持。

報告指，2022年9月，儲局這些支出超過了所持債券的利息收入，導致聯儲局進入經營虧損，可能最終會迫使財政部發行更多國債。

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記者：譚志偉