【文化體驗團】（內附詳情）電車走訪經典電影場景 細聽幕後故事 嘉賓包括導演彭秀慧關錦鵬

由康文署主辦的「香港流行文化節2023」活動「電影叮叮」，將於5月6日至21日期間的周六及周日下午舉行。參加者將在導賞員帶領下，走訪中西區探尋拍攝香港經典電影的場景，更可在電車上細聽電影人分享電影製作的幕後故事和創作靈感等，享受一趟文化體驗之旅。門票現正於城市售票網公開發售，費用每位100元。

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「電影叮叮」活動分為東行線及西行線兩條路線，走訪的景點相同。每團共有15個名額，節目全長約兩小時，以廣東話進行。



導賞員帶領漫步中西區，將走訪的多個地點包括九如坊、美輪街、元創方、水池巷、西港城等，尋找電影《胭脂扣》、《藍江傳之反飛組風雲》、《花樣年華》、《無間道》、《三更之回家》、《狂舞派》等的拍攝場景。電車上的嘉賓包括導演及演員陳健朗、電影劇照師及海報設計師曾覓、身兼導演、編劇及演員的彭秀慧，以及導演兼監製關錦鵬。



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「電影叮叮」是「香港流行文化節2023」的節目之一，由康文署主辦。「活現香港」為本節目合作機構。有關節目內容及購票詳情，請致電5511 4839或瀏覽網頁及請按此。



康文署舉辦的首屆「香港流行文化節」，旨在為觀眾帶來形形色色的節目體驗，包括流行音樂會和表演、專題展覽、電影放映、戶外及外展活動等，希望透過不同面向，展現香港獨特的文化特色以及多元融合的創造性和魅力。如想知道更多有關「香港流行文化節」的精彩節目詳情，請瀏覽請按此。



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責任編輯：陳詠妍