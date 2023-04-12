【香港科技探索】HKTVmall 3月GMV按年跌3.8%至6.9億元　按月則回升11%

▲ 【香港科技探索】HKTVmall 3月GMV跌3.8%至6.9億元 按月回升11%

香港科技探索 （01137） 旗下電商平台HKTVmall 3月訂單總商品交易額（GMV）6.91億元，按年減少3.8%，按月增加11.3%。

以日均表現計，HKTVmall 3月日均訂單總商品交易額2230萬元，按年減少3.9%，按月增加0.5%；平均每日訂單數量約4.98萬張，按年及按月增加3.1%及2.9%；平均訂單值為447元，按年及按月減少6.9%及2.4%。

集團對電商發展增長感樂觀，除每日訂單總商品交易額維持增長外，獨立客戶數目亦上升。3月份於HKTVmall購物的獨立客戶數量達56.7萬戶，按年增6.2%，按月升4.6%。

HKTVmall首季總商品交易額共19.8億元，按季下跌 12.8%。集團表示該跌幅為預期之內，歸因去年2月消費者為應對第五波新冠疫情，實施「全民強制檢測」和「禁足」不確定性，而大量購買糧油雜貨及個人護理產品的高基數所致。

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記者：宋佩恩