【港元走勢】無懼銀行總結餘急跌　港外滙儲備資產增至4307億美元

香港金融管理局公布，香港今年3月底的官方外匯儲備資產為4,307億美元，較2月底4,291億美元有所回升。雖然金管局近期根據聯滙機制多番「接錢」，令銀行體系結餘明日跌至662億港元，但外滙儲備上升，反映本港仍有充足資本。

金管局指，連同未交收外匯合約在內，本港於2023年3月底的外匯儲備資產為4,303億美元，2月底為4,289億美元。為數4,307億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣五倍多，或港元貨幣供應M3約41%。

本港的貨幣基礎（Monetary Base）是由發鈔行負債證明書、政府發行流通貨幣、外滙基金票據及債券，以及銀行體系結餘4部分組成。縱使銀行體系結餘持續減少，但外滙儲備資產仍然增加，原因在於外滙基金票據及債券仍然充足。

即使銀行體系結餘跌至低位，金管局可以選擇在市場贖回超過1萬億港元的外滙基金票據，將之變成銀行體系結餘。

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編輯：葉志偉